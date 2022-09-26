«Проиграла»: беременную Ольгу Орлову осудили за предъявленные доказательства «ненакладного» живота

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова на днях наделала много шума в Сети.
Звезда, которая в ноябре отметит свой 45-й день рождения, заявила, что ждет ребенка, и предъявила на камеру округлившийся живот.
Преданные поклонники принялись поздравлять Ольгу Орлову. А самые бдительные и не пожелавшие быть обманутыми начали писать Орловой, что беременность у нее мнимая, живот накладной, а ребенка вынашивает суррогатная мать.
Ольга Орлова в ответ скинула платье и продемонстрировала живот в натуральном виде.
Но и за это ее осудили. На этот раз — известная блогерша Лена Миро. По ее мнению, Ольга Орлова не должна была поддаваться на слабо. Лена Миро призналась, что реакция телеведущей ее удивила.
«Вместо того, чтобы просто не обращать внимание на домыслы, 44-летняя Ольга продемонстрировала живот без одежды. Вот, мол, смотрите — живот настоящий. Вот, по большому счету, вообще кому и какое дело до беременности или ее отсутствию? Разве стоит вообще говорить об этом широкой публике? Хочешь родить — рожай. Так или иначе от Орловой добились реакции. То есть получили именно то, чего хотели. А значит, она проиграла», — высказалась Лена Миро.
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