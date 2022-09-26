«Проиграла»: беременную Ольгу Орлову осудили за предъявленные доказательства «ненакладного» живота

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова на днях наделала много шума в Сети.

Звезда, которая в ноябре отметит свой 45-й день рождения, заявила, что ждет ребенка, и предъявила на камеру округлившийся живот.

Преданные поклонники принялись поздравлять Ольгу Орлову. А самые бдительные и не пожелавшие быть обманутыми начали писать Орловой, что беременность у нее мнимая, живот накладной, а ребенка вынашивает суррогатная мать.

Ольга Орлова в ответ скинула платье и продемонстрировала живот в натуральном виде.