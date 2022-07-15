Прогулки на море и дорогие смартфоны: как живут повзрослевшие Лиза и Гарри Галкины

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Фанаты заметили, что звездные наследники не только сильно загорели, но и подросли. Лиза, например, стала заплетать тонкие косы, а Гарри сменил прическу на более короткую. Кроме того, внимание фолловеров привлекло, что у детей Примадонны теперь есть дорогие смартфоны последних моделей.