Прогулки на море и дорогие смартфоны: как живут повзрослевшие Лиза и Гарри Галкины

Недавно Алла Пугачева и Максим Галкин со своими двойняшками Лизой и Гарри перебрались из Израиля, где жили в последние четыре месяца, в Латвию. В Юрмале звездная семья остановилась в своем любимом особняке «Марта», недалеко от балтийского побережья.
Накануне юморист решил показать кадры, которые скопились у него за последние месяцы. Практически на всех – счастливые Лиза и Гарри. Они загорали на пляже, купались в море, катались на велосипеде.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Фанаты заметили, что звездные наследники не только сильно загорели, но и подросли. Лиза, например, стала заплетать тонкие косы, а Гарри сменил прическу на более короткую. Кроме того, внимание фолловеров привлекло, что у детей Примадонны теперь есть дорогие смартфоны последних моделей.