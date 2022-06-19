Прогулка удалась: Муцениеце забыла про белье, наложив отпечаток на зрение людей своими видами

Агата Муцениеце всеми силами показывает, что ей наплевать на поведение своего бывшего мужа Павла Прилучного.

Напомним, артист забрал у нее детей Мию и Тимофея и отправился с ними и своей новой пассией в Турцию. Зепюр Брутян старательно пытается заменить им мать на берегах Средиземного моря, водя наследников своего бойфренда за ручку, налаживая с ними контакт.

Муцениеце в это время отвлекает на себя внимание, демонстрируя полное безразличие. На сей раз она прогулялась по улице в модном свитере с вязкой в рубчик актуального зеленого оттенка, забыв надеть под него женскую деталь гардероба.

Фотографиями этого смелого променада звезда к тому же поделилась в соцсетях, взбудоражив своих поклонников. Фолловеры похвалили звезду за смелость и красивую одежду.