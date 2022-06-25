«Профессия «текстовик» умерла»: Лоза ужаснулся песням исполнителей на «Алых парусах»

Юрий Лоза у себя в Telegram ужаснулся выступавшим на «Алых парусах» в Петербурге звездам. Он «заставил» себя посмотреть концерт, на котором выступали MIA BOYKA, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Коста Лакоста и TSOY, дуэт Galibri & Mavik. Хедлайнерами Полина Гагарина, группа The Hatters, Сергей Жуков. И понял, что современные песни очень отличаются от композиций предыдущих поколений.

«Имен новых звезд и звездулек я не запомнил, но это и не суть важно, все равно они похожи как однояйцевые. Главное, что я вынес из выступлений сегодняшних кумиров молодежи – профессия «текстовик» умерла, а значит, ждать появления новых Дербеневых или Резников не приходится», - считает артист.

Музыкант напомнил, что еще в своей книге предсказывал падение качества рифм в текстах. И добавил, что поют молодые звезды сегодня так невнятно, что разобрать слова невозможно, а значит любая рифма подойдет.