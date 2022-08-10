Проект «Дом-2» могут закрыть после неожиданной проверки прокуратуры

Проект «Дом-2» могут в самое ближайшее время закрыть. Недавно на съемочную площадку посреди ночи нагрянули сотрудники прокуратуры.

Как отметили на проекте, проверка была связана с тем, что шоу обвиняют в нецелевом использовании земли. Сотрудники органов беседовали с руководством на этот счет, обходили периметр. Сейчас проверка продолжается.

Почему на съемочную площадку нагрянули сотрудники прокуратуры только сейчас, непонятно. Владельцев может ждать либо штраф, либо даже закрытие проекта из-за прекращения прав пользования участком, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что на днях прошли новости о скором уходе из «Дома-2» ведущей Ксении Бородиной. Она заговорили об эмоциональном выгорании.