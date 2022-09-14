«Проехав развод, проехал и Мирославу»: Миро об участи Карпович, как проходной женщины для Прилучного

Популярный блогер Лена Миро не обошла вниманием тему отношений Павла Прилучного и Мирославы Карпович.
Она откровенно пожалела актрису, которой в судьбе Прилучного досталась роль проходной женщины, с которой пытаются забыть бывшую, а потом бросают.
«Проходной вариант — это трамплин, от которого мужик отталкивается, когда он только что выскочил из плохих отношений (ну, или его выперли), но еще не потерял голову от новой любви. В проходной вариант не влюбляются. На проходном варианте не женятся. Проходной вариант используют. Используют в качестве ушей, в которые можно лить понос жалоб на бывшую. Используют в качестве живого существа в непривычной пустоте своей жизни. Существа, безусловно, временного, но на тот момент нужного», — высказалась Лена Миро.
Лена Миро назвала Мирославу Карпович несчастной, которую Павел Прилучный выставил не только из личной жизни, но и рабочей. Мирославу Карпович убирают и из совместного с ним спектакля.
Лена Миро назвала Мирославу Карпович трамплином для Павла Прилучного, с помощью которого он перепрыгнул от бывшей жены Агаты Муцениеце к новой супруге — Зепюр Брутян.
«Карпович всегда будет ассоциироваться у Прилучного со стрессом развода с Муцениеце. Проехав развод, он проехал и Мирославу, и теперь у него — счастливая жизнь с чистого листа. И этот чистый лист — улыбчивая и легкая Зиппи», — добавила Лена Миро.
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Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в мае этого года, а в конце августа устроили пышную свадьбу.