«Проехав развод, проехал и Мирославу»: Миро об участи Карпович, как проходной женщины для Прилучного

Лена Миро назвала Мирославу Карпович несчастной, которую Павел Прилучный выставил не только из личной жизни, но и рабочей. Мирославу Карпович убирают и из совместного с ним спектакля.

Лена Миро назвала Мирославу Карпович трамплином для Павла Прилучного, с помощью которого он перепрыгнул от бывшей жены Агаты Муцениеце к новой супруге — Зепюр Брутян.

«Карпович всегда будет ассоциироваться у Прилучного со стрессом развода с Муцениеце. Проехав развод, он проехал и Мирославу, и теперь у него — счастливая жизнь с чистого листа. И этот чистый лист — улыбчивая и легкая Зиппи», — добавила Лена Миро.

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Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в мае этого года, а в конце августа устроили пышную свадьбу.