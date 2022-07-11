Продюсирует, предлагает «стать ближе»: в любви к мальчикам обвинила Кузнецова известная журналистка

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин недавно пошел на неожиданные откровения. Он поведал, что директор Юры Шатунова Аркадий Кудряшов и композитор Сергей Кузнецов якобы интересовались юными мальчиками. И умершим музыкантом, в частности.

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Теперь ведущая шоу «Неопра, блин!» Алена Жигалова рассказала, что якобы Кузнецов до сих пор продюсирует молодых мальчиков. И якобы испытывает по-прежнему все ту же слабость.

«Одному из последних протеже предлагал «познакомиться поближе», чтобы «песни писались веселее и работа шла складно», — написала в своем телеграме Жигалова.

Этому парню 23 года, и у него диагноз «задержка в развитии».

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