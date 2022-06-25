Продюсер Загорский нашел много общего в смертях Нарцисса и Шатунова

«Мы дружили с Пьером Нарциссом много лет. Последний раз виделся 11 июня. Он всегда был добрым, улыбчивым. В кулуарах его называли наш «Шоколадный заяц». У Пьера была плановая операция. Но, как и в случае с Шатуновым, врачи упустили время».