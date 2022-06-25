Продюсер Загорский нашел много общего в смертях Нарцисса и Шатунова

По его словам, было упущено драгоценное время.
Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс. Global Look Press

Продюсер Андрей Загорский на так и не состоявшемся прощании с музыкантом Пьером Нарциссом заявил, что в смертях его друга и певца Юрия Шатунова много общего, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

«Мы дружили с Пьером Нарциссом много лет. Последний раз виделся 11 июня. Он всегда был добрым, улыбчивым. В кулуарах его называли наш «Шоколадный заяц». У Пьера была плановая операция. Но, как и в случае с Шатуновым, врачи упустили время».

Напомним, что 25 июня в Москве должно состояться прощание с известным певцом Пьером Нарциссом. Однако церемонию перенесли на 29 июня.

Андрей Загорский. Фото: Ольга Храбрых

Как оказалось, представители посольства Камеруна не выдают тело Нарцисса его близким родственникам. Дипломаты опасаются, что певца захоронят в России.

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