Продюсер Герасимов объяснил, как Разин завладел всеми песнями «Ласкового мая»

При этом Герасимов заметил, что Шатунов, несмотря на все скандалы с Разиным, продолжал хорошо зарабатывать. К нему стояла очередь из организаторов шоу. Незадолго до смерти он отработал 18 больших концертов во Дворцах спорта, сообщает prozvezd.info.

Напомним, что Андрей Разин и Юрий Шатунов с годами стали непримиримыми врагами. Причина кроется в борьбе за песни и творческое наследие «Ласкового мая».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Смотрите также