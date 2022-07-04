Продюсер Герасимов объяснил, как Разин завладел всеми песнями «Ласкового мая»

Продюсер Александр Герасимов заявил, что в смерти музыканта Юрия Шатунова виноват его коллега Андрей Разин, который выпил много крови при жизни у певца. Причиной стала дележка песен.
«Конечно, Юра переживал из-за судов с ним. Сами посудите: как может быть Шатунов без «Белых роз»? Это же нонсенс! Кузнецов в свое время по пьяни отдал все права на песни Разину, а пострадал Шатунов».
При этом Герасимов заметил, что Шатунов, несмотря на все скандалы с Разиным, продолжал хорошо зарабатывать. К нему стояла очередь из организаторов шоу. Незадолго до смерти он отработал 18 больших концертов во Дворцах спорта, сообщает prozvezd.info.
Напомним, что Андрей Разин и Юрий Шатунов с годами стали непримиримыми врагами. Причина кроется в борьбе за песни и творческое наследие «Ласкового мая».
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