Продюсер «Фабрики звезд» — о Пьехе и Зацепине: «Они друг друга буквально «мочили»

Продюсер «Фабрики звезд» Лина Арифулина рассказала, что между Стасом Пьехой и Антоном Зацепиным складывались непростые взаимоотношения на проекте из-за разного подхода к работе.

Пьеха отличался ответственностью и упорством, в то время как Зацепин не упускал возможность «увильнуть» от занятий, объясняя это тем, что он все умеет. На этом фоне между артистами постоянно вспыхивали конфликты.

«Эти отношения так и выстраивались: они друг друга в буквальном смысле «мочили» <…> Это была обалденная спайка», — высказалась продюсер в эфире шоу «Фабрика с Яной Чу».

Отметим, что далеко не все участники сезона смогли построить карьеру в шоу-бизнесе. Например, певица Алекса. У экс-возлюбленной Тимати не получилось пробиться на вершину музыкального олимпа, чему композитор Игорь Крутой легко нашел объяснение.

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