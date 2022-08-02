Продюсер Дзюник объяснил, почему Киркоров перестал продюсировать Лорак

Как добавил Дзюник, поп-король вел себя в последнее время крайне странно. Провел юбилейные концерты, а затем зачем-то стал поддерживать юмориста Максима Галкина, который уехал из страны. Дзюник заявил, что Ани Лорак также ведет себя непонятно. Она молчит. Ей необходимо выйти из тени и высказать свое отношение к происходящему, сообщает eg.ru.

«Нельзя вечно болтаться, как цветок в проруби», - добавил Дзюник.

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Напомним, что Ани Лорак уже почти полгода не дает о себе знать. Она предпочитает сохранять молчание о происходящих в мире событиях.