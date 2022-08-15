Продюсер Ашуров рассказал, почему закрыли «Модный приговор» и «Давай поженимся!»

За последние месяцы с наших телеэкранов исчезли многие развлекательные программы, в том числе – «Модный приговор» и «Давай поженимся!». По словам музыкального продюсера Дмитрия Ашурова, в этом виноваты западные партнеры: они просто поставили Константина Эрнста перед фактом, и даже от него, гендиректора Первого канала, в этой ситуации ничего не зависит.

Ашуров убежден: череда закрытий будет продолжаться. Аналоги западных телепроектов один за другим будут уходить из российского эфира. Так что ни Лариса Гузеева, ни Роза Сябитова, ни другие ведущие не являются причиной отмены развлекательного контента.

В завершение интервью продюсер сказал, что, видимо, уходит эпоха этих программ, но в этом нет ничего страшного, сообщает издание «МК» со ссылкой на портал Blitz.plus.