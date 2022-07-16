Продолжат без него: почему Федор Добронравов отказался сниматься в новом сезоне «Сватов»

Не так давно стало известно о скором начале съемок нового, восьмого по счету сезона сериала «Сваты». Семейная комедия о приключениях сватов Будько и Ковалевых давно и прочно влюбила в себя миллионы телезрителей многих стран, и фанаты с нетерпением ждут продолжения.

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Но накануне стало известно, что Федор Добронравов не будет играть в новом сезоне. Как выяснилось, он устал от персонажа и решил отказаться от него. Об этом сообщает сайт Solenka.info со ссылкой на актера Николая Пиминова, рассказавшего эту новость.

Как бы то ни было, сам Добронравов пока не сделал официального заявления. Поэтому у поклонников есть еще надежда, что актер передумает.