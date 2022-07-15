«Продолжает зарабатывать на народе»: известная журналистка рассказала о новинках кино с Хаматовой

По словам Жигаловой, совсем скоро зрители увидят картину «Просточеловек» с участием Хаматовой. Причем в недалеком будущем выйдет еще минимум три фильма с участием этой актрисы. Их производство пока не окончено, а в будущем состоится показ в кинотеатрах.

«Интересно, как скоро Чулпан назовет «бредом» выпуск фильмов с ее участием на территории нашей страны?» — задалась вопросом Жигалова.

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Напомним, что Чулпан Хаматова проживает в Латвии. Она не раз негативно за последние месяцы высказывалась о России.