«Продолжает дело Курбанчика»: новый бойфренд Бородиной измусолил ее лицо

Блогер Лена Миро не смогла пройти мимо обсуждаемых кадров в Сети с Ксенией Бородиной. На них ее новый бойфренд Трофим Симищенко схватил ведущую за лицо. Сцену никак нельзя назвать красивой, однако звезду, похоже, это нисколько не смутило.

«Новый хахаль достойно продолжает дело Курбанчика, как вы можете наблюдать сами. Можно, конечно, сказать, что он грубо схватил ее крупное лицо в шутку, и Ксюнделя все устраивает. И, скорее всего, оно так и есть.

Вот только в каждой шутке есть доля истины. Истина же здесь в том, что сегодня тебя грубо хватают в шутку, а завтра — на полном серьезе», — прокомментировала Лена Миро в своем ЖЖ.

Отметим, что Трофим Семищенко ранее был лучшим другом Курбана Омарова, экс-мужа Ксении Бородиной. Теперь он считает, что ведущая начала изменять с приятелем еще будучи в браке.

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