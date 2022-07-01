«Продолжаем общаться»: звезда «Сватов» Инна Королева – про Анну Кошмал

Звезда сериала «Сваты» Инна Королева, в отличие от остальных коллег, смогла сохранить хорошие отношения со своей экранной «дочерью» Анной Кошмал.

Украинская актриса, сыгравшая роль Жени Ковалевой, последнее время довольно негативно проявляла себя в отношении Федора Добронравова, сыгравшего ее деда Ивана Будько в популярной комедии. Но с экранной «матерью» не стала разрывать связь. Об этом рассказала сама Инна Королева. Она недавно общалась и с Анной Кошмал, и с режиссером сериала Андреем Яковлевым.