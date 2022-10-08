Продешевил: за сколько Шатунов продал Разину права на песни «Ласкового мая»

Андрей Разин и Юрий Шатунов около трех лет судились за права на песни «Ласкового мая», бренд и имя. Продюсер не раз отмечал, что все тяжбы были бесполезными, поскольку в 2013 году певец добровольно заключил контракт на передачу прав.

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По словам Разина, на одном из этапов разбирательств Ставропольский суд даже направлял в московскую нотариальную контору запрос, действительно ли Шатунов лично подписал контракт и дал расписку.