«Продажный трус!»: Бурака Озчивита прокляли после его визита в Москву

Звезда турецких сериалов «Великолепный век» и «Королек – птичка певчая» Бурак Озчивит посетил столицу России.

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Актер принял участие в автограф-сессии в ресторане Levantine. Депозит столика с видом на актера стоил 15 тысяч рублей. «Билетики» на это действо разлетелись как горячие пирожки.

Пройти мимо такого мужчины не смогла даже певица Ольга Бузова, которая тоже запечатлелась с восточным красавчиком.

Между тем сразу после визита в Москву на Бурака Озчивита тут же обрушились хейтеры в соцсетях.