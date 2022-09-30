«Продать замок невозможно»: сбежавшая за границу Пугачева несет огромные убытки

После отъезда Аллы Пугачевой в Израиль многих обеспокоила судьба замка певицы в деревне Грязь. Некоторые пользователи считают, что Примадонна прилетала в Россию для того, чтобы продать недвижимость, однако не смогла это сделать.

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Многие риелторы сходятся во мнении, что звезде будет сложно продать особняк площадью более трех тысяч квадратных метров. Во всяком случае, до тех пор, пока ситуация на рынке недвижимости не выровняется.