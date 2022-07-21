Продала: от каких роскошных подарков Киркорова избавилась Пугачева

Алла Пугачева была официально замужем пять раз. Четвертый муж Примадонны Филипп Киркоров, как и другие возлюбленные, обожал свою избранницу и задаривал подарками. Но от некоторых она попросту избавилась – продала. Иначе как объяснить отсутствие в ее автоколлекции «ласточек», подаренных Киркоровым?

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В распоряжении «Комсомольской правды» оказались данные о внушительном автопарке Аллы Борисовны. И среди девяти экземпляров «железных коней» подарки от Филиппа Бедросовича не обнаружены. Известно, что певец дарил своей благоверной белоснежный «Хаммер» с розовым салоном и «Ауди ТТ» красного цвета.

Напомним, Пугачева и Киркоров были женаты с 1994 по 2005 годы, но расстались намного раньше.