Прочитала стихи – получила 360 тысяч: на какие деньги Хаматова купила роскошный дом в Риге

Чулпан Хаматова неплохо обосновалась в Латвии, купив под Ригой дом в экопоселении за 300 тысяч евро. Она довольно быстро нашла работу в Новом Рижском театре, где ей платят внушительный гонорар для этой страны — 800 евро за один выход.

Не исключено, что и про свои сбережения артистка немного лукавила, говоря, что их хватит примерно на месяц.

Только в Театре Наций, где она была задействована в постановках «Мастер и Маргарита», «Рассказы Шукшина», «Горбачев», у нее был заключен госконтракт на 172 тысячи за один выход на сцену. А на Фестивале Скрябина за чтение отрывков из произведений Пастернака и Цветаевой ей заплатили 360 тысяч рублей из бюджета, написал на своем канале Яндекс.Дзен известный публицист Евгений Додолев, изучив документы с сайта Госзакупок.

Не удивительно, что российская актриса смогла осилить покупку дома в Латвии за деньги, которые не снились ее соотечественникам.

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