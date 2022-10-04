«Прочитал, что она разводится, и написал ей...»: Антуан Арно месяцами зазывал русскую красотку Наташу Водянову на свидание

С Антуаном Арно Наталья Водянова познакомилась в 2008 году на съемках рекламной кампании Louis Vuitton, где Арно был директором по коммуникациям. Тогда они и предположить не могли, что когда-нибудь судьба сведет их вместе. На тот момент оба были несвободны. Шло время... И похоже, что богатый француз так и не смог забыть русскую манекенщицу.

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Узнав, что Наталья Водянова разводится с британским аристократом Джастином Портманом, наследник богатейшего бизнесмена Европы, владельца Louis Vuitton Бернара Арно поспешил позвать утонченную блондинку на свидание. А та отказала... Антуан несколько месяцев добивался внимания модели.

«Я прочитал, что она разводится, и написал ей с предложением встретиться», — говорил Антуан.

Вот только Наталья не была настроена на романтику: чтобы уговорить ее на встречу, понадобилось вся настойчивость Арно.

По материалам Tatler