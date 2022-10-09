Пробуждает аппетит: Дарья Пынзарь эффектно упаковала волнующую грудь в платье с воланом, засветив нежную расщелинку

Бывшая участница и экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь запросто может претендовать на звание девушки мечты.

Красотка так часто демонстрирует свои прелести и идеальную фигурку, что поклонники, глядя на ее фото и видео в микроблоге, готовы отдать именно ей это прекрасное звание.

Сейчас Дарья Пынзарь вместе с семьей находится в Турции, в Аланье, где погода способствует тому, чтобы девушки разоблачались.