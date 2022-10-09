Пробуждает аппетит: Дарья Пынзарь эффектно упаковала волнующую грудь в платье с воланом, засветив нежную расщелинку

Бывшая участница и экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь запросто может претендовать на звание девушки мечты.
Красотка так часто демонстрирует свои прелести и идеальную фигурку, что поклонники, глядя на ее фото и видео в микроблоге, готовы отдать именно ей это прекрасное звание.
Сейчас Дарья Пынзарь вместе с семьей находится в Турции, в Аланье, где погода способствует тому, чтобы девушки разоблачались.
На видео в микроблоге Дарья Пынзарь предстала в платье ярко-лимонного оттенка с декольте, декорированным воланом.
Как бы невзначай Дарья Пынзарь засветила роскошную грудь, которую эффектно украсила воланом. В кадре видна нежная расщелинка между грудей.
Подобные наряды, конечно же, возбуждают аппетит у мужчин и дают волю воображению.
Дарья Пынзарь и ее декольте. Фото: соцсети
В кадре Дарья Пынзарь пожаловалась, что ее планы на воскресный день не сложились. Она планировала провести его активно, но пришлось заземлиться.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Никак не привыкну, что в Турции в воскресенье все отдыхают. Моя козерожья сущность никак это не принимает. Теперь ощущение, что день не принесет пользы. Надо учиться расслабляться», - высказалась Дарья Пынзарь.