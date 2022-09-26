«Пробудет вне России не больше года»: Пугачевой предрекли отъезд и скорое возвращение на родину

Певица Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой уже практически месяц находится в России. За это время Примадонна успела сделать ряд громких заявлений.

Алла Борисовна, вернувшаяся в замок в деревне Грязь, встречается со своими друзьями, и на снимках, которые попадают в Сеть, выглядит счастливой и расслабленной.

Однако ясновидящая, звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова разглядела в поведении Аллы Пугачевой нечто иное.

По ее словам, Алла Пугачева переживает из-за того, что в России о ней стали забывать, и поэтому вернулась. Но через какое-то время Алла Борисовна вновь покинет Россию.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Через какое-то время артистка снова уедет из России. Но пробудет вне РФ не больше года. Сложно сказать, вернется ли Галкин* сюда, ведь ситуация может повернуться по-разному. Ясно лишь то, что былой популярности в нашей стране у них не будет», - уверена Кажетта Ахметжанова.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам «СтарХит».