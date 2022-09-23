«Проблема в тебе одной»: Миро объяснила, почему Бузовой не везет в любви

По мнению Лены, чтобы построить отношения, Ольге стоит перестать перекладывать ответственность на других и поискать проблемы в самой себе.

«Пока ты не увидишь, что проблема в тебе и только в тебе одной, пока не перестанешь всех виноватить, ты так и будешь неудачницей в любви», — подытожила акула пера.

Напомним, Ольга Бузова уже более года ни с кем не встречается. Последний роман поющей ведущей с Давидом Манукяном закончился скандалом. Теледива заявила, что блогер поднимал на нее руку и изменял.