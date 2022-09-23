«Проблема в тебе одной»: Миро объяснила, почему Бузовой не везет в любви

Ольга Бузова высказалась на тему личной жизни. Поющая ведущая заявила, что не может найти свою вторую половину, поскольку ей часто попадаются «не те люди».
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Лену Миро насмешили слова звезды.
«Надо же, я прекрасна, но люди не те попадались. Судя по результату — все люди. Одна Оля стоит в белом платье с прекрасной любовью наперевес», — написала блогерша на сайте lena-miro.ru.
По мнению Лены, чтобы построить отношения, Ольге стоит перестать перекладывать ответственность на других и поискать проблемы в самой себе.
«Пока ты не увидишь, что проблема в тебе и только в тебе одной, пока не перестанешь всех виноватить, ты так и будешь неудачницей в любви», — подытожила акула пера.
Напомним, Ольга Бузова уже более года ни с кем не встречается. Последний роман поющей ведущей с Давидом Манукяном закончился скандалом. Теледива заявила, что блогер поднимал на нее руку и изменял.