Про неуча Милохина высказалась Погребняк: «С какой целью его зовут в жюри конкурсов? Посмеяться?»

Даня Милохин не перестает удивлять публику, при этом блогер явно не стесняется того, что не обладает знаниями даже уровня пятиклассника.
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На шоу «Новые танцы» канала ТНТ он выдал, что понятия не имеет об острове Сахалине, сильно удивившись, что он располагается на территории РФ.
Продюсер Мария Погребняк не смогла молчать и возмутилась в своем телеграме. Больше всего ее озадачили не слова Милохина, а то, что парень сейчас везде мелькает на ТВ, сидит в составе жюри среди на самом деле компетентных людей.
«У меня нет претензий к Дане Милохину, он такой, какой есть, и это его выбор: оставаться малограмотным или учиться.
Я не понимаю, с какой целью его зовут не просто сниматься, а в жюри конкурсов. Люди пришли в надежде, что их талант оценят профессионалы, либо люди со вкусом, а не просто посмеются», — удивилась Погребняк.