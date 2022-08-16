Про маму Аллу хотели спросить? Толпа фанатов подкараулила Кристину Орбакайте после концерта

Пока Алла Пугачева нянчится с внучкой Клавой в Латвии, Кристина Орбакайте гастролирует по России. Старшая дочь Примадонны сейчас устроила тур по Краснодарскому краю и ежедневно выходит на разные сцены юга, чтобы радовать поклонников.

В минувшие дни концерт Орбакайте состоялся в Анапе. Как это было, сообщает «ФАН». После выступления Кристину поджидала огромная толпа фанатов, которые завизжали при виде своего кумира. Публика кинулась заполучать у артистки фото или автограф на память, и Орбакайте некоторым даже не отказала.

К слову, Орбакайте вслед за мамой не высказала свою позицию о происходящих событиях. Также артистка закрыла возможность комментирования своих публикаций в Сети. А вот ее отчим Максим Галкин выступил резко против ситуации и не раз оскандалился за эти полгода, сбежав из страны.