«Признать свои ошибки может далеко не каждый»: Миро неожиданно похвалила Лепса

Популярный исполнитель Григорий Лепс заявил накануне, что в крахе семьи виноват исключительно он сам. Его необдуманные поступки стали камнем преткновения в отношениях с Анной Шаплыковой, которые в итоге привели к разводу.

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Лена Миро выразила свое восхищение Григорию Лепсу. Скандальный блогер, из чьих уст, как правило, вылетает критика, неожиданно похвалила певца.

«Признать свои ошибки может далеко не каждый. Взять вину на себя — вообще редкость. Не знаю, как Григорий обидел супругу, но важно то, что он сожалеет об этом. Надеюсь, что такой урок пойдет ему на пользу — когда человек осознает, что натворил, он больше этого не повторяет», — написала Миро в своем ЖЖ.

Напомним, Григорий Лепс развелся с женой в декабре 2021 года, отказавшись при этом называть причины разрыва. Накануне певец прервал молчание.