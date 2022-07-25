Признанную иноагентом Татьяну Лазареву обвинили в алкоголизме

Признанная в России иноагентом Татьяна Лазарева в последние месяцы довольно агрессивно высказывается в адрес россиян. Так называемая телеведущая живет сейчас в Испании и оттуда шлет проклятия своим соотечественникам.

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Журналист и политолог Михаил Шахназаров считает, что актриса злоупотребляет алкоголем. Поэтому позволяет себе такие речи.