Признанную иноагентом Татьяну Лазареву обвинили в алкоголизме

Признанная в России иноагентом Татьяна Лазарева в последние месяцы довольно агрессивно высказывается в адрес россиян. Так называемая телеведущая живет сейчас в Испании и оттуда шлет проклятия своим соотечественникам.
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Журналист и политолог Михаил Шахназаров считает, что актриса злоупотребляет алкоголем. Поэтому позволяет себе такие речи.
«Спокойной ночи от членки порядочного общества и предводителя кружка «Трезвинушка». Татьяна, вы лучшая! Это я вам посвятил: вот выпьешь виски вместо лимонада, и больше в жизни ничего не надо!» — парировал журналист в личном блоге.
Лазарева, по его словам, давно страдает от пагубного пристрастия. Кинодеятель уверен: актриса погубила себя.