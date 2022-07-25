Признанную иноагентом Татьяну Лазареву обвинили в алкоголизме

Коллеги актрисы считают, что она погубила себя.
Татьяна Лазарева. Фото: Global Look Press

Татьяна Лазарева. Фото: Global Look Press

Признанная в России иноагентом Татьяна Лазарева в последние месяцы довольно агрессивно высказывается в адрес россиян. Так называемая телеведущая живет сейчас в Испании и оттуда шлет проклятия своим соотечественникам.

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Журналист и политолог Михаил Шахназаров считает, что актриса злоупотребляет алкоголем. Поэтому позволяет себе такие речи.

«Спокойной ночи от членки порядочного общества и предводителя кружка «Трезвинушка». Татьяна, вы лучшая! Это я вам посвятил: вот выпьешь виски вместо лимонада, и больше в жизни ничего не надо!» — парировал журналист в личном блоге.

Лазарева, по его словам, давно страдает от пагубного пристрастия. Кинодеятель уверен: актриса погубила себя.

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