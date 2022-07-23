Признанная иноагентом Татьяна Лазарева* выступила с заявлением

Накануне Татьяну Лазареву* внесли в реестр иноагентов. Новость стала шоком для артистки. По горячим следам знаменитость записала видеообращение.

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В сообщении звезда иронично отметила, что новый статус она получила на следующий день после празднования дня рождения.

«Я только расслабилась, как вдруг российское государство подарило мне второй праздник. Теперь меня все поздравляют с тем, что я иноагент. Что с этим делать — не знаю... Изменилось ли у меня что-то внутри — нет. Я и раньше дружила с такими людьми, а теперь стала их частью. Привет-привет, я ваш иноагент», — высказалась знаменитость, не скрывая при этом улыбки.