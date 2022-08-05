Призналась, что умирает: о трагедии Лободы в Латвии рассказал продюсер

О том, куда перебралась Светлана Лобода ходило много легенд и только на днях артистка призналась, что живет теперь в Латвии.
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Лобода поведала, что практически не выходит из дома, чувствует себя поверженной, не знает, как дальше жить.
«Поняла, что без сцены я умираю», — призналась артистка.
Как пишет solenka.info, продюсер Павел Рудченко считает, что Светлана Лобода обрекла себя на плачевное существование, ведь в Европе такие музыканты, как она не нужны — русский язык тут явно не востребован, на английском поют многие.