Призналась, что умирает: о трагедии Лободы в Латвии рассказал продюсер

Светлана Лобода закрылась у себя дома и не хочет никого видеть.
Светлана Лобода.

Светлана Лобода. Фото: соцсети

О том, куда перебралась Светлана Лобода ходило много легенд и только на днях артистка призналась, что живет теперь в Латвии.

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Лобода поведала, что практически не выходит из дома, чувствует себя поверженной, не знает, как дальше жить.

«Поняла, что без сцены я умираю», — призналась артистка.

Как пишет solenka.info, продюсер Павел Рудченко считает, что Светлана Лобода обрекла себя на плачевное существование, ведь в Европе такие музыканты, как она не нужны — русский язык тут явно не востребован, на английском поют многие.

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