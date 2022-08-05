Призналась, что умирает: о трагедии Лободы в Латвии рассказал продюсер

О том, куда перебралась Светлана Лобода ходило много легенд и только на днях артистка призналась, что живет теперь в Латвии.

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Лобода поведала, что практически не выходит из дома, чувствует себя поверженной, не знает, как дальше жить.

«Поняла, что без сцены я умираю», — призналась артистка.