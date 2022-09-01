«Приятного учебного года»: российские актрисы отвели своих детей в школу

Утром 1 сентября звезды театра и кино присоединились к рядовым родителям в светлой миссии проводить своих детей в школу. И, конечно же, пожелать всем причастным хорошего учебного года.

Так звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова, оправила дочь Лизу в пятый класс.