«Приятного учебного года»: российские актрисы отвели своих детей в школу

Утром 1 сентября звезды театра и кино присоединились к рядовым родителям в светлой миссии проводить своих детей в школу. И, конечно же, пожелать всем причастным хорошего учебного года.
Так звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова, оправила дочь Лизу в пятый класс.
«Поздравляю всех с началом нового учебного года! Традиционно желаю детям усидчивости, заинтересованности и любопытства, а родителям… Терпения, терпения и терпения», — написала она в социальной сети.
Екатерина Волкова с мужем отправили дочь в школу. Фото: соцсети
А у звезды сериала «Родком», актрисы Ольги Кабо сын Виктор пошел в четвертый класс.
«Желаю сыну и всем школьникам и студентам успешного учебного года, терпения и сил в нелегком труде овладения знаниями», — пишет артистка.
Ольга Кабо проводила сына в школу. Фото: соцсети
Актриса Эвелина Бледанс тоже отвела своего «солнечного» сына Семена в школу и станцевала с ним на линейке. В этом году мальчику исполнилось 10 лет.
«Всем деткам, родителям и учителям приятного учебного года», — поздравила звезда «Маски-шоу».
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А у комедиантки Елены Борщевой в этот день большое событие: ее младшая дочь Ума пошла в первый класс. Поздравляем всех родителей и учителей с Днем знаний!
Елена Борщева с мужем отвели младшую дочь в первый класс. Фото: соцсети