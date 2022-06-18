«Приятно посмотреть»: Волочкова в тесном корсете сразила красотой форм

Балерина Анастасия Волочкова зря времени не теряет. После отпуска звезда с головой ушла в творчество. Она приступила к работе над клипом – да-да, танцовщица еще и поет. Процесс звезда старается скрывать, но кое-что все-таки показывает своим подписчикам в соцсетях.

Как оказалось, в клипе Волочкова поменяет сразу несколько нарядов. И один из них артистка продемонстрировала во всей красе. Она облачилась в черное мини-платье с намеком на балетную пачку, имеющее тесный корсет.

«Один из образов моего клипа вот такой», - подписала кадр балерина.

Подписчики оказались сражены красотой балерины в черном наряде.: «После таких фото надо теперь марку держать! Не ходите больше в трусах», «Красавица!», «Наконец-то можно сказать – очарование», «Хороша королева!», «Очаровательна и мила», «Наконец-то приятно посмотреть», «Замечательно!».