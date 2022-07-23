Привлекла внимание: распахнув рубашку, Юлия Ефимова явила миру сокровенное

Пловчиха Юлия Ефимова решила поставить на стоп свою спортивную карьеру до конца года. Она надеется еще возобновить выступления, причем метит на международные старты, но пока Международная федерация плавания запрещает россиянам выступать на своих турнирах.

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Пока Ефимова живет в США, не бросает тренировки, много развлекается и встречается с друзьями. Накануне она устроила прогулку по реке на надувном круге, а вечером решила отправить на променад по побережью.

Для выхода в люди Ефимова нарядилась во все зеленое. Причем, рубашку красотка решила не застегивать, и показала красивое декольте в миниатюрном топе. Подписчики одарили свою любимицу комплиментами и попросили ее выходить почаще в соцсети.