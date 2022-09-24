«Привезли цинковый гроб, даже не разрешили открыть»: Ани Лорак сообщила о гибели брата в бою

Каролина Куек, наиболее известная как певица Ани Лорак, рассказала, какую страшную трагедию пережила ее семья. У нее на войне погиб брат. Своими переживаниями звезда поделилась в открытом письме, которое разместила на своем украинском официальном сайте.

«В тот день, когда, исполняя интернациональный долг, в Афганистане погиб мой брат, мое сердце разрывалось на части, я не понимала «за что?» Привезли цинковый гроб, который даже не разрешили открыть. Мой выбор был между ненавистью и любовью. Как с этим жить? Я выбрала – любовь. Власть и деньги, чьи-то политические игры… Я до сих пор не нашла ответа, за что и ради чего он погиб…», - написала звезда.

Речь идет о старшем из двух братьев звезды, Сергее. Он заменил ей отца, оставившего многодетную семью Куек.