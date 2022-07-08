«Привезла ему огородные тапки»: Вика Романец из «Дома-2» сделала подарок Антону Гусеву в день развода

Бывшие участники «Дома-2» Вика Романец и Антон Гусев официально развелись в эту пятницу, 8 июля.
По иронии судьбы, документы о расторжении брака пара получила в праздник - День любви, семьи и верности.
На развод с Антоном Гусевым Вика Романец приехала не с пустыми руками. Во-первых, она вернула ему кое-какие принадлежащие Антону вещи. А во-вторых вручила футболку собственного бренда.
В микроблоге Вика Романец показала этот момент на видео.
«Привезла ему огородные тапки и своего медвежонка», - написала Вика Романец под видео.
У Антона она поинтересовалась, будет ли он носить футболку с изображением медвежонка. Именно так Гусев называл свою теперь уже бывшую жену Вику Романец.
«Я подумаю», - ответил Антон Гусев.
«Ну ладно, это размер S. Телочке своей какой-нибудь подаришь», - расхохоталась Вика Романец.
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Напомним, Вика Романец подала на развод с Антоном Гусевым, узнав, что он ей изменяет.
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