«Привезла ему огородные тапки»: Вика Романец из «Дома-2» сделала подарок Антону Гусеву в день развода

Бывшие участники «Дома-2» Вика Романец и Антон Гусев официально развелись в эту пятницу, 8 июля.

По иронии судьбы, документы о расторжении брака пара получила в праздник - День любви, семьи и верности.

На развод с Антоном Гусевым Вика Романец приехала не с пустыми руками. Во-первых, она вернула ему кое-какие принадлежащие Антону вещи. А во-вторых вручила футболку собственного бренда.

В микроблоге Вика Романец показала этот момент на видео.