«Привезла Боре ключи от его квартиры в Болгарии. Так и не отдала»: Кудрявцева «разбита» из-за смерти Моисеева

Примечательно, что Моисеев не выступал много лет. Лишь близкие друзья навещали его. Горох отмечал, что среди тех, кто никогда не забывал про артиста, была Алла Пугачева.

Оказалось, что он также общался с Лерой Кудрявцевой и даже позволил ей воспользоваться его квартирой в Болгарии, где телеведущая отдыхала минувшим летом.