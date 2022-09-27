«Привезла Боре ключи от его квартиры в Болгарии. Так и не отдала»: Кудрявцева «разбита» из-за смерти Моисеева

Борис Моисеев много лет не выступал на публике. Он жил в квартире в Москве. 27 сентября стало известно, что певец умер. Его тело обнаружила домработница. Последние часы жизни он провел в одиночестве. О случившемся рассказал его арт-директор Сергей Горох. Он признался, что незадолго до случившегося артист пережил третий инсульт.
Примечательно, что Моисеев не выступал много лет. Лишь близкие друзья навещали его. Горох отмечал, что среди тех, кто никогда не забывал про артиста, была Алла Пугачева.
Оказалось, что он также общался с Лерой Кудрявцевой и даже позволил ей воспользоваться его квартирой в Болгарии, где телеведущая отдыхала минувшим летом.
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Лера записала видеосообщение. Она только вернулась домой, когда узнала о смерти друга. Блондинка едва нашла силы, чтобы высказаться о случившемся.
«Ну что, не получился день без плохих новостей. Боря Моисеев умер. Привезла летом Боре ключи от его квартиры в Болгарии. Так и не отдала.
А теперь его не стало. Добрый, смешной, яркий, не подлец, открытый и очень ранимый. Ребята, журналисты, не звоните — прошу. Не возьму трубку. Не знаю, что говорить. Уходят... А у меня и сил все эти события переваривать не остается. Помню и люблю», — сказала она.