«Привет всем дебилам»: сын Олега Газманова вышел на связь после сообщений о перестрелке в Чикаго

Сын известного музыканта Олега Газманова Родион выложил в микроблоге видео, которым доказал, что находится в Москве, а не в Америке.

Позируя на фоне собора Василия Блаженного, Родион Газманов рассказал, что с ним все порядке. Он жив и здоров и ни в какой перестрелке в Чикаго не участвовал.

«Привет всем дебилам, распространяющим новость о «Чикагской кофейне». Разумеется, это неправда. Никто меня не резал, не бил и не стрелял. А в сложившейся обстановке человеку с финансовым образованием вряд ли придет в голову мысль открывать стартап в Штатах», — рассказал Родион Газманов.

Как оказалось, фейковые новости о сыне Олега Газманова распространил некий телеграм-канал. Родион Газманов призвал поклонников не доверять подобного рода информации.