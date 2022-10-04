«Привет вам передает Котенок»: Ефременкова из «Дома-2» поделилась видео с участием одного из сыновей-близнецов

Экс-участница реалити-шоу Юлия Ефременкова засняла, как малыш издает звуки.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наслаждается первыми днями материнства.

На днях молодая мама воссоединилась с новорожденными сыновьями-близнецами и вместе с ними все еще находится в клинике.

Юлия Ефременкова сама ухаживает за малышами, кормит их. Процесс кормления одного из малюток она засняла на камеру.

«Один уже Бублик поел, сейчас докармливаю второго… Сейчас детки завтракать закончат, и потом я займусь собой», - сказала Юлия Ефременкова в кадре.

В этот момент ее сынок издал звук, загулил.

«Привет вам передает Котенок и хорошего дня желает», - с улыбкой произнесла Юлия Ефременкова.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет 22 сентября с помощью кесарева сечения.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  