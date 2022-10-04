«Привет вам передает Котенок»: Ефременкова из «Дома-2» поделилась видео с участием одного из сыновей-близнецов

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наслаждается первыми днями материнства.

На днях молодая мама воссоединилась с новорожденными сыновьями-близнецами и вместе с ними все еще находится в клинике.

Юлия Ефременкова сама ухаживает за малышами, кормит их. Процесс кормления одного из малюток она засняла на камеру.