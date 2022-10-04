«Привет вам передает Котенок»: Ефременкова из «Дома-2» поделилась видео с участием одного из сыновей-близнецов

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наслаждается первыми днями материнства.
На днях молодая мама воссоединилась с новорожденными сыновьями-близнецами и вместе с ними все еще находится в клинике.
Юлия Ефременкова сама ухаживает за малышами, кормит их. Процесс кормления одного из малюток она засняла на камеру.
«Один уже Бублик поел, сейчас докармливаю второго… Сейчас детки завтракать закончат, и потом я займусь собой», - сказала Юлия Ефременкова в кадре.
В этот момент ее сынок издал звук, загулил.
«Привет вам передает Котенок и хорошего дня желает», - с улыбкой произнесла Юлия Ефременкова.
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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет 22 сентября с помощью кесарева сечения.