«Привет из Гамбурга!»: Нетребко скрыла изъяны фигуры в струящемся платье со звериным принтом

На этот раз Нетребко приехала в Германию вместе с мужем. Она первый день посвятила прогулку по городу. Певица облачилась в струящееся платье мидакси с популярным звериным принтом под леопарда. Ее лук также дополнила шляпка с принтом, мюли и бархатный жакет с атласными лацканами. Анна взяла с собой кожаную сумку-кейс.

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