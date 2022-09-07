«Привет из Гамбурга!»: Нетребко скрыла изъяны фигуры в струящемся платье со звериным принтом

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она выступала в самых разных странах. Артистка не скрывает, что в этом году некоторые театры перестали с ней работать. Также из-за обстановки в мире на нее обрушилась критика. Однако летом звезда вернулась на сцену в Европе. Она выступала в Италии.
Недавно Анна отдохнула с семьей в Турции. Она провела время с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым. Потом певица дала концерт в Кельне, где также предстала в ярком женственном наряде. Потом она сделала перерыв, приехав домой в Вену. Нетребко собрала друзей на своей террасе и устроила вечеринку.
На этот раз Нетребко приехала в Германию вместе с мужем. Она первый день посвятила прогулку по городу. Певица облачилась в струящееся платье мидакси с популярным звериным принтом под леопарда. Ее лук также дополнила шляпка с принтом, мюли и бархатный жакет с атласными лацканами. Анна взяла с собой кожаную сумку-кейс.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Привет из Гамбурга! Сегодня концерт в знаменитой «Эльбфилармони» мы будем исполнять сцены из опер», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая вы эффектная», «Ну очень красивая», «Наряд просто фееричный», «Ну что за дива», «Всегда крутая», «Сложно не заметить артистку», «Хороша! Львица», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды