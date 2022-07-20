«Привет из Баварии!»: Нетребко в белых брюках капри и шляпке прогулялась по Регенсбургу в жару

Анна Нетребко уже давно прославилась на весь мир. Оперная дива выступает на сцене в рамках постановок и концертов.
Она крайне редко дает интервью, а ее гастроли обычно расписаны на год вперед. Примечательно, что артистка недавно столкнулась с тем, что с ней стали отказываться работать некоторые театры.
Примечательно, что недавно Анна побывала в Италии. Она успевала гулять в шортах и платьях по Вероне. А потом артистка несколько раз выступила на сцене, собрав полный зал. Теперь она приехала в Германию, где у нее также были намечены концерты.
На этот раз Нетребко оказалась в Регенсбурге. Она не скрывает, что любит путешествовать. Певица решила прогуляться по улочкам города.
Она облачилась в белоснежные брюки капри и блузку с принтом. Соломенная шляпка дополняла ее образ, а мюли позволили подчеркнуть изящные щиколотки. Анна насладилась видами.
«Привет из Баварии! Город Регенсбург встретил нас самым жарким летним днем! +37!» – похвасталась звезда.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
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Обычно певица снимает острые репортажи. Однако после того, как у нее появились хейтеры, она реже выходит на связь. Но поклонники на этот раз осыпали ее комплиментами.
«Очень рады вам! Регенсбург — маленькая Италия», «Такая красивая», «Как вы похудели», «Это прекрасно», «Продолжайте путешествовать! А ваши наряды всегда бесподобны», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды