«Привет из Баварии!»: Нетребко в белых брюках капри и шляпке прогулялась по Регенсбургу в жару

Анна Нетребко уже давно прославилась на весь мир. Оперная дива выступает на сцене в рамках постановок и концертов.

Она крайне редко дает интервью, а ее гастроли обычно расписаны на год вперед. Примечательно, что артистка недавно столкнулась с тем, что с ней стали отказываться работать некоторые театры.