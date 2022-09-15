Привела дочь от Николаева на ТВ: Проскурякова в кипенно-белых брюках в обтяжку козырнула на съемках с 6-летней Вероникой

Юлия Проскурякова анонсировала выход свежего выпуска программы «Видели видео» с ее участием. На съемочную площадку передачи певица пришла со своей шестилетней дочкой Вероникой.
А вот именитый композитор Игорь Николаев компанию им почему-то не составил. Наследница музыканта уже мелькает на телевидении вместе со звездной мамой. Проскурякова заметно похорошела и стала еще стройнее.
Жена 62-летнего композитора щегольнула в кипенно-белых брюках в обтяжку и шелковой небесно-голубой сорочке. Особое внимание певица уделила макияжу и прическе, сделав укладку с мелкими кудрями.
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«18 сентября в 12:15 не пропустите выпуск программы «Видели видео» с нашим участием! Мы расскажем про наших питомцев, а вы расскажите нам про своих в комментариях под этим постом!» — похвасталась Проскурякова.
Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой и их домашним питомцем. Фото: личный архив
«Вероника уже такая взрослая», «Умницы!», «От Юли веет такой простотой! Очень приятная», «Повезло Игорьку с вами», — стали писать фолловеры.