Привела дочь от Николаева на ТВ: Проскурякова в кипенно-белых брюках в обтяжку козырнула на съемках с 6-летней Вероникой

Юлия Проскурякова анонсировала выход свежего выпуска программы «Видели видео» с ее участием. На съемочную площадку передачи певица пришла со своей шестилетней дочкой Вероникой.

А вот именитый композитор Игорь Николаев компанию им почему-то не составил. Наследница музыканта уже мелькает на телевидении вместе со звездной мамой. Проскурякова заметно похорошела и стала еще стройнее.

Жена 62-летнего композитора щегольнула в кипенно-белых брюках в обтяжку и шелковой небесно-голубой сорочке. Особое внимание певица уделила макияжу и прическе, сделав укладку с мелкими кудрями.

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