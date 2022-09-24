Присягнул другому государству? Будет ли мобилизован Галкин*, рассказал адвокат

С 21 сентября в стране проходит частичная мобилизация. Многие звезды эстрады и кино объявили о желании пойти защищать своих. Но есть и такие, кто скрывается за границей еще с весны. В их числе – Максим Галкин*. Адвокат Андрей Алешкин разъяснил, полагается ли шоумену повестка в военкомат в первую волну.

«Нужно установить, есть ли у Галкина* двойное гражданство. Он достаточно свободно перемещается по Европе и, возможно, имеет второе гражданство. Люди, которые имеют двойное гражданство, не могут быть призваны в Вооруженные силы Российской Федерации в силу того, что они присягнули к другому государству в верности и защите его интересов», - разъяснил адвокат сайту «Пятый канал».

На наличие второго паспорта указывает факт свободного перемещения Галкина* по Европе - артист активно гастролирует в разных странах.

Пока неизвестно, направлена ли Галкину* повестка, а тот, кто ее не получил, не считается уклонистом. К слову, ранее журналист Юрий Пронько напомнил, что у Аллы Пугачевой есть гражданство Кипра, которое она купила пять лет назад за 2 млн долларов.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.