«Прислуживали и веселили»: Михалков попросил не считать артистов элитой

Как добавил Михалков, артисты не элитарнее медиков и ученых. «Если они завтра не выйдут на работу, то в стране и для каждого из нас ничего не изменится», — заметил режиссер.

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Напомним, что Никита Михалков — один из самых выдающихся российских режиссеров. Он создал за свою творческую карьеру не один десяток шедевров в кинематографе.