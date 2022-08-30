«Прислуживали и веселили»: Михалков попросил не считать артистов элитой

По словам режиссера, если завтра звезды не выйдут на работу, то для страны ничего не изменится.
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Global Look Press

Режиссер Никита Михалков в соцсетях заявил, что в России слишком преувеличивают роль артистов.

«На каком этапе истории нас убедили, что актеры — это элита? Какая элита? Во все времена Российской Империи они всегда были за порогом. Прислуживали и веселили».

Как добавил Михалков, артисты не элитарнее медиков и ученых. «Если они завтра не выйдут на работу, то в стране и для каждого из нас ничего не изменится», — заметил режиссер.

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Напомним, что Никита Михалков — один из самых выдающихся российских режиссеров. Он создал за свою творческую карьеру не один десяток шедевров в кинематографе.

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