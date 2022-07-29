«Пришлось бы ставить два стула»: Жигалова объяснила, почему Собчак не зовут на пресс-конференции

Не так давно Жигалова приняла участие в пресс-конференции, где речь шла о так называемых черных списках в мире шоу-бизнеса.

«Не смогла мимо пройти Ксения Собчак. Я ни слова о ней не сказала. Она смотрела всю пресс-конференцию и законспектировала мои тезисы. Собчак назвала это пропагандистским великолепием.

А что лучше, балансировать на двух стульях? А может, она обиделась, что ее не позвали на эту пресс-конференцию. А как бы ее позвали. Места бы не хватило.

Пришлось бы ставить два стула. Может, Ксения Анатольевна, вас позовут на пресс-конференцию, где вы обозначите свою позицию», — заметила Жигалова.