«Пришлось бы ставить два стула»: Жигалова объяснила, почему Собчак не зовут на пресс-конференции

Видеоблогер Алена Жигалова в эфире своей программы «Алена, блин. Говорит» негативно отозвалась о телеведущей Ксении Собчак.
Не так давно Жигалова приняла участие в пресс-конференции, где речь шла о так называемых черных списках в мире шоу-бизнеса.
«Не смогла мимо пройти Ксения Собчак. Я ни слова о ней не сказала. Она смотрела всю пресс-конференцию и законспектировала мои тезисы. Собчак назвала это пропагандистским великолепием.
А что лучше, балансировать на двух стульях? А может, она обиделась, что ее не позвали на эту пресс-конференцию. А как бы ее позвали. Места бы не хватило.
Пришлось бы ставить два стула. Может, Ксения Анатольевна, вас позовут на пресс-конференцию, где вы обозначите свою позицию», — заметила Жигалова.
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Напомним, что Собчак и Жигалова уже не раз негативно отзывались друг о друге. Светская львица, к примеру, сравнивает творчество видеоблогера с происками желтой прессы.