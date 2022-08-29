«Пришло время снимать серьезное и честное русское кино»: о развитии кинематографического арт-кластера

Свой взгляд на развитие арт-кластера высказали и другие известные эксперты кино. Поэт и сценарист Юрий Арабов подчеркнул, что необходимо повышать общий уровень культуры молодежи:

«Чтобы воспринимать авторское кино, требуется понимание хотя бы того, что такое мифология, что такое литература, что такое русская литература, что такое зарубежная литература, какая между ними разница.

Это же важные вещи. Если в новом пространстве организовать серию лекций по этим направлениям, это было бы очень здорово».