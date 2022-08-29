«Пришло время снимать серьезное и честное русское кино»: о развитии кинематографического арт-кластера

27 августа, в День российского кино, в Санкт-Петербурге состоялась первая онлайн-встреча, посвященная развитию кинематографического арт-кластера, учрежденного телеканалом о кино «КИНО ТВ».
Речь шла о том, как не ослабить отечественное кино из-за почти полного отсутствия конкуренции (ведь многие западные фильмы ушли с нашего рынка), а, напротив, сделать его сильнее и интереснее.
«Мы забыли, что наша школа кино была признана во всем мире: Тарковский, Параджанов, Шахназаров, Чухрай, Михалков, Габриадзе, Иоселиани… — сотни великих фамилий.
Понадобилось всего 30 лет, чтобы о них забыть, превратиться в окраину мировой киножизни и начать снимать кино «на экспорт» по чужим лекалам», — заявил заместитель Председателя Госдумы Федерального собрания РФ Петр Толстой.
Он добавил:
«Пришло время возвращать нашему кино самобытность и суверенитет. Пришло время снимать серьезное и честное русское кино».
Здание нового арт-кластера (Дом Кранкенгагена). Фото: Пресс-служба телеканала «КИНО ТВ»
Свой взгляд на развитие арт-кластера высказали и другие известные эксперты кино. Поэт и сценарист Юрий Арабов подчеркнул, что необходимо повышать общий уровень культуры молодежи:
«Чтобы воспринимать авторское кино, требуется понимание хотя бы того, что такое мифология, что такое литература, что такое русская литература, что такое зарубежная литература, какая между ними разница.
Это же важные вещи. Если в новом пространстве организовать серию лекций по этим направлениям, это было бы очень здорово».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Дмитрий Певцов. Фото: Global Look Press
Актер Дмитрий Певцов призвал искать «российского героя» и снимать кино про него:
«В кино правят продюсеры, но не идеи. Так что кластер, который будет заниматься не массовым кино, а хорошим кино, душевным, авторским, он будет стоять отдельно от киноиндустрии.
Пора поддерживать кино, которое говорит и призывает к общечеловеческим ценностям. Это важный момент. Нужно искать российского героя. А они есть, и их много», — приводит слова Певцова издание Кinotoday.ru.
Этого же мнения придерживается Борис Щербаков:
«Открытие таких арт-кластеров, как киноцентр, очень важно! Очень хорошо, что будет такое место! Главное — привлекать туда молодежь.
И поменьше голливудских фильмов, во Франции вообще они запрещены! И правильно делают. Показывают только свое кино. Нам обязательно нужно возрождать свое, российское, кино!»