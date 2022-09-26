«Пришли на все готовенькое!»: 88-летний Басилашвили эмоционально выступил против ремейков фильмов Рязанова

Фильмы Эльдара Рязанова даже сейчас смотрятся на одном дыхании, людей привлекает искренность сюжета и чистота чувств, которые демонстрируют герои его картин. Возможно, именно поэтому современные режиссеры пытаются повторить успех гения советского кинематографа, создавая ремейки на его ленты.
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Однако такие фильмы, как «Ирония судьбы. Продолжение», «Служебный роман. Наше время», «Ирония судьбы в Голливуде» были неоднозначно восприняты публикой.
Олег Басилашвили, любимец Эльдара Рязанова, не одобряет такого пути в кинематографе, артист уверен, что режиссеры должны искать свою фишку.
«Я бы советовал этим режиссерам не искать столь легкого пути. А то они пришли на все готовенькое! А ведь постановка фильма — это труднейший путь, в котором актеры и режиссеры нащупывают дорогу, ломая руки и ноги. Сам я ни один из ремейков не видел и видеть не хочу, мне это неинтересно», — возмутился 88-летний Басилашвили в интервью «КП-Петербург».