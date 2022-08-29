«Пришли к выводу»: невестка Валерии сделала признание

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, недавно Валерия показала, как выглядит ее средний сын Артемий. Он живет в Швейцарии, где владеет звукозаписывающей студией.