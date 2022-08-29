«Пришли к выводу»: невестка Валерии сделала признание

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился два года назад. Его избранницей стала Лиана Волкова. 1 января 2021 года у них родилась дочь Селин – первая внучка Валерии. А накануне супруги отметили вторую годовщину семейной жизни.
«Вчера пришли к выводу, что мы как будто всю жизнь были вместе. Я не очень люблю говорить о своих чувствах публично, но я очень счастлива и очень люблю тебя и Селин», - написала Шульгина в своем аккаунте.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, недавно Валерия показала, как выглядит ее средний сын Артемий. Он живет в Швейцарии, где владеет звукозаписывающей студией.
Арсений и Лиана Шульгины. Фото: соцсети