«Пришла пора забвения»: Шахназаров оценил выход Галкина на сцену в сине-желтом костюме

Журналист Михаил Шахназаров в шоу «Полный абзац» высказался о выходе на сцену юмориста Максима Галкина в сине-желтом костюме.
«Он вышел в желто-синем наряде. Некогда это было мое любимое сочетание цветов. Пришла сейчас у Максима пора забвения, если он выходит в таком костюме. Своему поколению Галкин уже не интересен. Ты живешь в Германии или Польше. И вдруг выходит парень, который пародирует Зыкину или Литвинову. В Европе люди живут в другой парадигме. Многим это уже не интересно. Хочется Максиму пожелать успехов и здоровья».
Как сказал журналист, Галкин пускай лучше рекламирует арбузный фестиваль в Астрахани.
«Арбузные фестивали схожи с пивными. Потом обсосано все в радиусе нескольких километров. Я боюсь арбузы в последнее время. Были отравления», - сказал Шахназаров.
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Напомним, что Максим Галкин вышел на сцену в сине-желтом костюме. Это случилось на выступлении в столице Польши — Варшаве.