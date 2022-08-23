«Пришла пора забвения»: Шахназаров оценил выход Галкина на сцену в сине-желтом костюме

«Он вышел в желто-синем наряде. Некогда это было мое любимое сочетание цветов. Пришла сейчас у Максима пора забвения, если он выходит в таком костюме. Своему поколению Галкин уже не интересен. Ты живешь в Германии или Польше. И вдруг выходит парень, который пародирует Зыкину или Литвинову. В Европе люди живут в другой парадигме. Многим это уже не интересно. Хочется Максиму пожелать успехов и здоровья».