«Пришла мне повестка или не пришла?»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов пожаловался на хейт в Сети

Бывший участник, а ныне ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов пожаловался на хейт в Сети.

Он рассказал, что ему ежедневно пишут злобные комментарии по поводу того, призвали его служить или нет.

Андрей Черкасов как может отбивается от хейтеров.