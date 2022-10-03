«Пришла мне повестка или не пришла?»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов пожаловался на хейт в Сети

Бывший участник, а ныне ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов пожаловался на хейт в Сети.
Он рассказал, что ему ежедневно пишут злобные комментарии по поводу того, призвали его служить или нет.
Андрей Черкасов как может отбивается от хейтеров.
«Тем, кто ежедневно требует, чтоб я отчитывался: «Пришла мне повестка или не пришла?» Кто брызжет ядом и с той, и с другой стороны, желая мне зла, говорю спокойно и твердо: «Ваш страх вас же и погубит. Сожрет изнутри», — написал Андрей Черкасов.
Публикацию Андрей Черкасов сопроводил снимком, на котором предстал вместе с женой Кристиной и сыном Святославом. Он заявил, что для него важно только мнение этих двоих людей.
«Всем «советчикам» так же спокойно отвечаю: «Посмотрите внимательно на фото этого поста. Внимательно! Только мнение этих двух дорогих моему сердцу людей имеет значение». Поэтому не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти», — заключил Андрей Черкасов.
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Напомним, что Андрей Черкасов никогда не скрывал свое прошлое. Он потомственный военный, офицер-десантник.